- Dzisiaj kończy się moja misja w Ministerstwie Zdrowia. To był bardzo ważny etap w moim życiu. Niektóre efekty mojej pracy już dzisiaj są widoczne, kolejne przyjdą z czasem. Dziękuję wszystkim organizacjom pacjenckim za to, że byliście ze mną od samego początku i byliście państwo ogromną inspiracją - mówi Leszczyna na krótkim filmie.

- Moi drodzy, pamiętajcie, zdrowie jest najważniejsze. Dbajcie o siebie, dbajcie o siebie nawzajem, no i korzystajcie z programu "Moje Zdrowie" - kończy swoje wystąpienie.

"Wzięła pani odpowiedzialność za ministerstwo, które dla polityków jest resortem ostatniego wyboru. Pracowała pani do końca zgodnie ze swoją wizją. I za ciężką pracę - szacunek. Kto nie był na Miodowej 15, nigdy nie zrozumie " - podkreślił we wpisie na platformie X.

Wiele osób zwróciło uwagę w komentarzach, że takie postawy wśród polityków zwaśnionych stron to rzadkość i nie kryło swojego pozytywnego zaskoczenia. Słowa Cieszyńskiego doceniła także Anna Maria-Żukowska, która stwierdziła, że to "miło", że docenił on pracę Leszczyny.