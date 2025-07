- Mówiąc ludzkim językiem, wspólnie z ministrem Berkiem i szefem kancelarii premiera Janem Grabcem oraz zespołem ludzi, to nie będą nowo zatrudnione osoby, ale weźmiemy tych, którzy mają najlepsze predyspozycje, z którymi do tej pory współpracowaliśmy, zbudujemy zespół kontrolingu i egzekucji tego, do czego się ministrowie zobowiązali. Nie będzie tłumaczenia, będziemy to kontrolowali i rozliczali na bieżąco - wyjaśnił Tusk.

- Powiedziałem jednoznacznie i wszyscy muszą to przyjąć do wiadomości - nie jakaś gra polityczna, manewry parlamentarne, tylko ocena bardzo obiektywna, to co jest do zmierzenia, działań ministrów, to będą kryteria oceny ich pracy - mówił. - Jeśli ta kontrola doprowadzi do negatywnych rekomendacji pracy któregoś z ministrów, będzie to oznaczało także zmianę w danym resorcie. I to mówię bardzo otwarcie, wszyscy tu jesteśmy od tego, żeby być także rozliczanymi z naszych zobowiązań - dodał.