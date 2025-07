Donald Tusk przeprowadza zapowiadaną od miesięcy rekonstrukcję rządu. Tym samym z funkcjami szefów resortów pożegna się kilku ministrów. - 15 października to nie był koniec konfrontacji dobra i zła, to tak naprawdę był początek i ten etap, na którym jesteśmy, nie jest łatwiejszy - przekazał premier, przedstawiając nazwiska nowych ministrów.

Roman Giertych odniósł się z kolei do powołania sędziego Waldemara Żurka na Prokuratora Generalnego. "To wielka nadzieja na prawdziwe rozliczenia. Serdeczne gratulacje!" - napisał poseł KO, nazywając Żurka "bohaterem walki o praworządność". "Również wielkie gratulacje dla wicepremiera Radosława Sikorskiego. To symboliczny krok PDT. Brawo!" - dodał, nawiązując do powołania Sikorskiego na wicepremiera.