Zapowiadana od kilku miesięcy przez Donalda Tuska rekonstrukcja rządu doszła do skutku. W środę premier przedstawił zmiany, jakie zajdą na czele niektórych resortów. Celem, co już wcześniej było podkreślane przez Tuska, jest "odchudzenie" rządu, aby - jak mówił w przeszłości - był on "jednym z najmniejszych w Europie".