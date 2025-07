Echa spotkania Hołowni z politykami PiS. Polacy podzieleni ws. trwałości koalicji

Polacy są prawie równo podzieleni w sprawie trwałości koalicji rządzącej po tym, jak doszło do spotkania Szymona Hołowni z politykami PiS – wynika z sondażu SW Research. Największą wiarę w utrzymanie władzy przez sojusz KO, Trzeciej Drogi i Lewicy przejawiają przy tym najmłodsi wyborcy, czyli ci w wieku do 24 lat. Z kolei im starszy pytany, tym mniej przekonany o tym, że rządzącym uda się dotrwać do końca kadencji.