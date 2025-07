Za krytykę marszałka Sejmu członek Polski 2050 Tomasz Zimoch został zawieszony w ramach klubu, we wtorek decyzję o swojej rezygnacji ogłosiła też Izabela Bodnar , tłumacząc, że medialne doniesienia stały się dla niej motorem do podjęcia decyzji o odejściu.

Głos w sprawie zabrał też premier. Początkowo ograniczył się do dość enigmatycznego wskazania w jednym z wpisów w mediach społecznościowych, że " utrzymanie koalicji jest trudne, ale możliwe " i deklaracji, że "mimo znanych wam trudności" doprowadzi do ofensywy rządu po przegranych wyborach.

Wcześniej o spotkaniu z Hołownią mówił też Kaczyński. - Trzeba Polskę - to słowo jest całkowicie uzasadnione - ratować. To o tym żeśmy rozmawiali - mówił prezes PiS podczas konferencji prasowej.

- Jeszcze raz usłyszałem, że sprawa jest oczywista. To samo, co mówi publicznie i ja mu w tym momencie wierzę. Wierzę, że on zwoła to posiedzenie i przeprowadzi procedurę zaprzysiężenia prezydenta - powiedział prezes PiS.