Z informacji Interii wynika, że Gzowski został zwolniony w trybie dyscyplinarnym. W dyrekcji generalnej usłyszeliśmy, że "środa była ostatnim dniem rzecznika w pracy". Gzowski rzecznikiem prasowym Lasów został w 2021 r. To polityk Suwerennej Polski, w przeszłości był szefem gabinetu politycznego ministra środowiska Michała Wosia. Gzowski pełnił także rolę doradcy Zbigniewa Ziobry.

Praca dla znajomego rzecznika

Na początku grudnia opisaliśmy w Interii, jak bliski znajomy byłego już rzecznika otrzymał posadę w Lasach. Jak ustaliła Interia, w ostatnim czasie zarobek w dyrekcji regionalnej w Gdańsku znalazł Paweł K. Jednostce szefował wóczas Bartłomiej Obajtek (w styczniu stracił stanowisko - przyp. red.), prywatnie brat prezesa Orlenu. To właśnie on zdecydował o podpisaniu umowy z mężczyzną, choć wcześniej nie przeprowadzono żadnego konkursu, ani nie zamieszczono ogłoszenia. Znajomy rzecznika sam przyszedł do dyrekcji regionalnej i poprosił o zatrudnienie.