Pogoda nie jest przyjazna od samego początku. Temperatury są niskie, szczególnie na południu kraju. W Krakowie o godz. 8:00 było 1,8 st. C. Wyraźnie cieplej było w tym czasie na północy i nad morzem: w Szczecinie i Helu zanotowano 10,9 st. C. W kolejnych godzinach na większe ocieplenie nie ma szans - według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dzień będzie dość chłodny i nieprzyjemny.

Pogoda na czwartek 16 października. Chmury, deszcz i mgły

Czwartek przyniesie nieprzyjemną, pochmurną aurę w większości kraju. Nieco lepiej będzie miejscami na południowym wschodzie, gdzie w ciągu dnia możemy liczyć na lokalne rozpogodzenia.

W wielu miejscach popada słaby deszcz, przede wszystkim w centrum i na północy. Rano, szczególnie na południowym wschodzie, trzeba uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Do południa powinny zniknąć.

Jesień będzie niezbyt przyjazna również ze względu na niezbyt imponujące wartości na termometrach, o czym świadczy zielony kolor okrywający Polskę na poniższej mapie. W czwartek będzie przeważnie od 10 do 13 stopni. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, jednak nawet tam możemy liczyć na maksymalnie około 14 stopni Celsjusza.

Dzień będzie chłodny w całym kraju. Na najcieplejszym zachodzie będzie około 14 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Na szczęście odczuwalnej temperatury nie obniży znacząco wiatr, który będzie słaby i umiarkowany i jedynie na Wybrzeżu chwilami porywisty.

Niewielka poprawa tylko w jednej ćwiartce kraju

Sporo chmur i przelotne deszcze w wielu miejscach sprawią, że pogoda przeważnie będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Tam będzie przede wszystkim na zachodzie i północy kraju.

Niekorzystne warunki będą panować przez większość czwartku/ Jedynie w trakcie przejaśnień na południowym wschodzie sytuacja nieco się poprawi IMGW materiał zewnętrzny

Z czasem, głównie na południowym wschodzie, gdzie możliwe będą przejaśnienia, warunki poprawią się do obojętnych.

