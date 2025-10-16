Sytuacja nie zmieni się na lepsze. Praktycznie cały dzień z nieprzyjazną aurą

Jakub Wojciechowski

Pogoda w czwartek nie zachęci do wychodzenia na dwór. Będzie chłodno i nieprzyjemnie w praktycznie całym kraju. Na chwilowe rozpogodzenia można liczyć tylko miejscami na południowym wschodzie. W pozostałych miejscach będzie pochmurnie i nieprzyjemnie. Rano lokalne mgły mogą znacznie ograniczać widzialność.

W praktycznie całym kraju będzie pochmurnie, a w wielu miejscach deszczowo. Rano trzeba uważać na lokalne mgły
W praktycznie całym kraju będzie pochmurnie, a w wielu miejscach deszczowo. Rano trzeba uważać na lokalne mgły

Pogoda nie jest przyjazna od samego początku. Temperatury są niskie, szczególnie na południu kraju. W Krakowie o godz. 8:00 było 1,8 st. C. Wyraźnie cieplej było w tym czasie na północy i nad morzem: w Szczecinie i Helu zanotowano 10,9 st. C. W kolejnych godzinach na większe ocieplenie nie ma szans - według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dzień będzie dość chłodny i nieprzyjemny.

Pogoda na czwartek 16 października. Chmury, deszcz i mgły

Czwartek przyniesie nieprzyjemną, pochmurną aurę w większości kraju. Nieco lepiej będzie miejscami na południowym wschodzie, gdzie w ciągu dnia możemy liczyć na lokalne rozpogodzenia.

W wielu miejscach popada słaby deszcz, przede wszystkim w centrum i na północy. Rano, szczególnie na południowym wschodzie, trzeba uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Do południa powinny zniknąć.

Jesień będzie niezbyt przyjazna również ze względu na niezbyt imponujące wartości na termometrach, o czym świadczy zielony kolor okrywający Polskę na poniższej mapie. W czwartek będzie przeważnie od 10 do 13 stopni. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, jednak nawet tam możemy liczyć na maksymalnie około 14 stopni Celsjusza.

Kolorowa mapa Polski pokazująca rozkład temperatury powietrza na wysokości 2 metrów, różne odcienie zieleni wskazują wartości temperatur od 5 do 14 stopni Celsjusza, z wyraźnym podziałem na różne regiony.
Dzień będzie chłodny w całym kraju. Na najcieplejszym zachodzie będzie około 14 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Na szczęście odczuwalnej temperatury nie obniży znacząco wiatr, który będzie słaby i umiarkowany i jedynie na Wybrzeżu chwilami porywisty.

Spokojna jesień nie potrwa długo. Widać wyraźne pogorszenie w pogodzie

    Niewielka poprawa tylko w jednej ćwiartce kraju

    Sporo chmur i przelotne deszcze w wielu miejscach sprawią, że pogoda przeważnie będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Tam będzie przede wszystkim na zachodzie i północy kraju.

    Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami różniących się warunków biometeorologicznych na dzień 16-10-2025, kolory prezentują stopień korzystności, a legenda po prawej stronie wyjaśnia oznaczenia zastosowane na mapie.
    Niekorzystne warunki będą panować przez większość czwartku/ Jedynie w trakcie przejaśnień na południowym wschodzie sytuacja nieco się poprawiIMGWmateriał zewnętrzny

    Z czasem, głównie na południowym wschodzie, gdzie możliwe będą przejaśnienia, warunki poprawią się do obojętnych.

    Nadchodzi prawdziwe załamanie pogody. Zostało niewiele czasu

