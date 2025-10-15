W skrócie Nadchodzi wyraźne pogorszenie pogody. Deszcz ze śniegiem spadnie nie tylko wysoko w górach.

Sobota zapowiada się pochmurnie i deszczowo, jednak w niedzielę pojawi się więcej słońca.

Początek przyszłego tygodnia przyniesie poprawę i możliwe, że wtedy będzie sucho.

W najbliższym czasie nie ma większych szans na poprawę pogody. Kolejne dni są pochmurne, z przelotnym deszczem w wielu miejscach i tak będzie niemal do samego końca tygodnia. Możliwe nawet, że w okolicach weekendu śnieg spadnie nie tylko w górach - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zbliża się pogorszenie pogody. Nastąpi pod koniec tygodnia

Pierwszy śnieg w tym sezonie spadł w Tatrach jeszcze przed początkiem jesieni. Na Kasprowym Wierchu zrobiło się biało pod koniec sierpnia. Z czasem napadało go tyle, że na początku października TOPR ogłosił pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego w górnej części Tatr.

Obecnie na szczytach najwyższych polskich gór zagrożenia już nie ma, a grubość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu wynosi 4 cm. W najbliższym czasie może się jednak zwiększyć.

Obecne prognozy wskazują, że na nizinach miejscami musimy się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. W środę popada głównie na północy i lokalnie na południu kraju, zaś wysoko w górach synoptycy spodziewają się deszczu ze śniegiem i śniegu.

Spore zachmurzenie w większości kraju utrzyma się przez kolejne dni, choć w czwartek możliwe będą większe przejaśnienia, głównie na południu.

Wyraźne pogorszenie warunków nastąpi w piątek. Tego dnia z północnego zachodu do Polski wkroczy front atmosferyczny, który przyniesie większe opady deszczu, a na południu również deszczu ze śniegiem. Możliwe że w nocy z piątku na sobotę biało zrobi się w większej części Podhala, w tym na terenach podgórskich. Początek weekendu może wyglądać podobnie.

Weekend o dwóch obliczach. Jeden dzień znacznie lepszy

Z dwóch weekendowych dni zdecydowanie gorzej w prognozach prezentuje się sobota. To będzie pochmurny i deszczowy dzień w wielu miejscach. Rozpogodzenia mogą wystąpić na zachodzie i lokalnie na północnym wschodzie, jednak na terenach podgórskich wciąż może padać deszcz oraz deszcz ze śniegiem.

W sobotę na terenach podgórskich na Podhalu może spaść więcej deszczu ze śniegiem IMGW materiał zewnętrzny

Będzie chłodno: od 8 do 11 stopni, a na terenach podgórskich 5-7 stopni. Ponieważ będą to dodatnie temperatury, nie ma większych szans na to, żeby śnieg w niżej położonych rejonach Podhala się utrzymał.

Warunki poprawią się w niedzielę. W drugiej połowie weekendu zrobi się pogodniej, przede wszystkim na zachodzie. W reszcie kraju wciąż będzie pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatury będą podobne do tych z soboty i wyniosą przeważnie od 8 do 11 stopni, a w w kotlinach górskich, około 6 st. C.

Trzeba będzie uważać na przymrozki, które na terenach podgórskich Karpat mogą sięgnąć -3 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że lokalnie będzie jeszcze zimniej.

Początek przyszłego tygodnia będzie znacznie przyjemniejszy. W poniedziałek zrobi się pogodniej, a więcej chmur spowije północną część Polski. Tego dnia nie powinno już padać. Na termometrach zobaczymy przeważnie wartości od 9 do 13 stopni.

