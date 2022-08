Ostrzeżenia przed upałami. Do Polski wraca fala gorąca

Do Polski od zachodu zbliża się kolejna fala upałów. W środę obejmie zachodnią część Polski. IMGW wydał alerty drugiego stopnia ostrzegające przed upałami dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

IMGW prognozuje wystąpienie na tym terenie upałów. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza, w czwartek lokalnie do 35 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 stopni.

W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na Podhalu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na wschodzie, miejscami w centrum, na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Sudetów od 23 st. C do 28 st. C, na pozostałym obszarze od 29 st. C do 33 st. C. Wiatr na ogół słaby, tylko w Bieszczadach porywisty, południowy.

Reklama

Miasta gotowe na upał

Joanna Bieganowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała we wtorek, że Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB wydało ostrzeżenie o upałach. W najbliższych dniach termometry wskazywać będą ponad 30 stopni.

- Tak wysoka temperatura może utrzymać się do piątku. Należy pamiętać o kilku ważnych zasadach, które mogą uchronić nas przed przykrymi konsekwencjami przegrzania - dodała Bieganowska.

Magistrat przypomina, że w trakcie tak upalnych dni m.in. powinniśmy ograniczyć przebywanie na pełnym słońcu, pić dużo wody, bez potrzeby nie wychodzić z domu.

W dziewięciu lokalizacjach w Gdańsku rozstawione zostały mgiełki wodne. W mieście można też skorzystać z 38 miejskich zdrojów. - W okresie wakacyjnym, stałe zamgławiacze zostały zainstalowane przy Forum Gdańsk, przy głównym wejściu na plażę Stogi, w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, na Targu Węglowym oraz przy Hevelianum - informuje gdańska urzędniczka.



Na Kujawach do 34 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem w części województwa kujawsko-pomorskiego w środę. Najwyższa temperatura ma wynieść nawet 34 stopnie.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów aleksandrowskiego, bydgoskiego, chełmińskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego i żnińskiego, a także Torunia i Bydgoszczy. Obowiązywać będzie od godz. 13 w środę do 18.

Synoptyk IMGW przewiduje maksymalną temperaturę w środę w przedziale od 30 do 34 stopni.