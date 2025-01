Stuprocentowa jesień w piątek. Nie zabraknie nawet mgieł

Poranek najzimniejszy okazał się w Zakopanem, gdzie zanotowano -6,6 st. C. W tym samym czasie jednak w Ustce było już 3,7 st. C. Kolejne godziny będą dosyć ciepłe, zwłaszcza jak na tę porę roku, jednak aura będzie nieprzyjemna w większości kraju - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda przynosi gęste mgły

Rano i wieczorem trzeba uważać na lokalne mgły. Miejscami mogą one ograniczać widzialność do 200 metrów. W wielu miejscach będzie mokro i nieprzyjemnie, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, gdzie miejscami pojawi się słaby deszcz lub mżawka - prognozuje IMGW.