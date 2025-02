Zarządzenia podpisane przez szefa polskiego rządu obowiązują do 31 maja tego roku. Jak podkreśla RCB, stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

BRAVO-CRP to drugi z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. "Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych" - wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.