Stan klęski żywiołowej? Czym jest?

Jeśli dzisiaj dojdzie do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej będzie to dopiero trzecia sytuacja wprowadzenia stanu wyjątkowego w powojennej Polsce. Pierwszy raz miała ona miejsce 13 grudnia 1981 r. (stan wojenny) oraz 2 września 2021 r. (stan wyjątkowy w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy). Oznaczałoby to pierwsze w historii wprowadzenie stanu klęski żywiołowej , którego nie ogłoszono nawet w czasie powodzi z 1997 roku oraz pandemii Covid-19.

Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Jakie kompetencje zyskuje władza?

W trakcie stanu klęski żywiołowej możliwe jest również zaangażowanie Sił Zbrojnych RP do działań związanych z usuwaniem skutków katastrofy . Wojsko deleguje się do budowy wałów przeciwpowodziowych, usuwania zniszczeń czy ewakuacji ludności.

Stan klęski żywiołowej. Jakie są skutki dla obywateli?

Stan klęski żywiołowej niesie za sobą pewne ograniczenia praw i wolności obywatelskich. Choć wprowadzenie takiego stanu ma na celu ochronę ludzi, to niektóre z tych środków mogą być odczuwalne jako pewna ingerencja w ich codzienne życie. Jednocześnie poszkodowani mogą liczyć na doraźne wsparcie finansowe - decyzja o przyznawaniu pomocy materialnej zapada na poziomie gmin. Są to szybkie zasiłki dla osób najbardziej poszkodowanych przez klęskę. Takie jednorazowe świadczenia nie przekracza kwoty 2 tysięcy złotych i ma na celu zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych.

Co z nieobecnością w pracy? Zrozumiałe jest, że w przypadku niszczycielskiej powodzi wiele osób nie jest w stanie dotrzeć do pracy z powodu zalanych dróg i dlatego, że ratuje swoją rodzinę czy dom. Niestawienie się do pracy z tego tytułu jest usprawiedliwione a pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia (według stawki minimalnej).