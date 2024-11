- Zastosowany został szereg środków wolnościowych w postaci dozoru policji w wymiarze pięć razy w tygodniu z obowiązkiem stawiania się na właściwą komendę; zakaz zbliżania się do świadków przesłuchania w tym przede wszystkim do bezpośrednich świadków zdarzenia oraz zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 500 metrów do miejsca, gdzie doszło do tej feralnej interwencji - przekazał śledczy.

