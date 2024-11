Ranny 59-latek trafił do szpitala. Jego przesłuchanie nie było na razie możliwe. Mężczyzna odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy z użyciem noża, za co może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności - podały w poniedziałek policja i prokuratura.

Radlin. Akcja policji wobec 59-latka. Napastnik zaatakował mundurowych

"Gdy mundurowi dotarli na miejsce, mężczyzna z nożem w ręku ruszył również na nich. Nie stosował się do ich wezwań i był bardzo pobudzony. W celu jego obezwładnienia policjanci użyli pałki i gazu łzawiącego, ale środki te okazały się mało skuteczne. 59-latek zaatakował policjanta, przecinając ostrzem materiał kamizelki taktycznej, a następnie uciekł do swojego domu i tam się zabarykadował" - informowała Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim .

Postrzelony mężczyzna został opatrzony przez ratowników medycznych, a następnie trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg chirurgiczny. "Ze względu na konieczność przeprowadzenia kolejnego zabiegu nie zaistniały warunki do przeprowadzenia czynności procesowych z zatrzymanym mężczyzną, co nastąpi bez zwłoki w sytuacji, gdy jego stan zdrowia na to pozwoli" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.