"Czarne protesty" wyzwaniem dla Kościoła. "To niewytłumaczalne dla człowieka o zdrowym rozsądku"

- Wzbudziło to taką wściekłość w ludziach (...), że wielkie rzesze kobiet i dziewcząt zostały skołowane do ostatka, tak jak było tylko można. Nawet ministrantki i (kobiety - red.) będące blisko różnych stowarzyszeń kościelnych brały udział w tych marszach , dając świadectwo swojej nieświadomości, o co właściwie walczą i czego się domagają. Tak jakby (...) zabijanie nienarodzonych, niewinnych, powinno być częścią naszej cywilizacji - ocenił.

Arcybiskup Stanisław Gądecki: Rozproszenie nie służy ruchom pro-life

Zapytany przez dziennikarzy, jaką strategię powinny obrać ruchy pro-life, żeby skuteczniej docierać do opinii publicznej ze swoim przekazem, abp Gądecki odpowiedział, że ruchy te powinny dążyć do zjednoczenia.

- Sęk w tym, że każdy z tych ruchów (...) ciągnie w swoją stronę. Każdy chce być tym jedynym, każdy uważa, że tylko on ma reprezentować sprawę pro-life. To rozproszenie źle działa - ocenił.

Pandemia COVID-19. Obostrzenia i niska frekwencja w kościołach

- Zostało to niezrozumiane w tym sensie, że ludzie odebrali to jako motyw zwalniający z obowiązku uczestnictwa we mszy św. w ogóle. To wszystko poskutkowało dużym spadkiem frekwencji na mszach św. w okresie popandemicznym - stwierdził.