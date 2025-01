II edycja Nagrody Przewroty od Centrum Nauki Kopernik

Nagroda została ustanowiona przez Centrum Nauki Kopernik w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Nawiązuje do odkrycia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co doprowadziło nie tylko do przewrotu w astronomii, ale też zapoczątkowało zmianę sposobu myślenia o świecie i miejscu, jakie zajmuje w nim człowiek. Postulowany ponad 100 lat temu przewrót w edukacji, zgodnie z którym "dziecko staje się Słońcem, wokół którego krążyć mają poczynania wychowawcze", nie dokonał się do dziś. Pomimo tego powstaje wiele innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych, będących początkiem zmiany. O niektórych jest głośno, inne wdrażane są kameralnie. Warto je poznawać i doceniać, by stawały się inspiracją dla innych i wzmocniły dyskusję o kształcie edukacji, wykorzystywaniu szans oraz wyzwaniach przyszłości.

