Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, zapytany w Polsat News o rozbieżności w liczbach pokazujacych frekwencję, stwierdził: - Martwi mnie to, że policja podlega aż tak dużej presji, żeby podawać zaniżone liczby. Samo Metro Warszawskie przewiozło dziś 200 tys. osób więcej, niż normalnie w niedzielę o tej samej porze. To pokazuje, że mobilizacja była absolutnie olbrzymia i te liczby, które podajemy, nie są przesadzone.

- Najlepszym dowodem jest to, że Donald Tusk skończył mówić godzinę temu, a mimo to dalej tłumy zmierzają w stronę Placu Zamkowego - dodał w rozpowie po godz. 16:30.

Rafał Trzaskowski: Metro przewiozło dziś 200 tys. osób więcej, niż normalnie w niedzielę

Jak mówił, bardzo cieszy go to, że "była to największa tego typu demonstracja od dziesięcioleci w Warszawie i chyba każdy to widzi".

- Jestem absolutnie przekonany, że Polska musi się przebudzić. Widać to było dziś w Warszawie. Te nieprzebrane tłumy, tę niesamowitą mobilizację - powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski: Na ulicach Warszawy było dziś widać uśmiechy i mobilizację

Według niego Polki i Polacy mają dosyć obecnej władzy. - Zwłaszcza po ostatnich tygodniach przyjmowania bolszewickich ustaw po to, żeby ewentualnie zagrodzić politykom opozycyjnym możliwość pełnienia funkcji. Po tych cynicznych reklamówkach, które pokazywały, że dla PiS nie ma świętości - dodał.

- To wszystko wzbudziło olbrzymi gniew Polek i Polaków. Dziś głównie widać było uśmiechy na ulicach Warszawy i olbrzymią mobilizację - podkreślił prezydent Warszawy.

- Cieszę się, że dziś byliśmy wszyscy razem. Dziś popłynęło przeslanie o tym, że trzeba odtworzyć wspólnotę, że rodziny, które są dziś cześto politycznie skłócone musza mieć szanę, żeby ze sobą dalej rozmawiać - powiedział Rafał Trzaskowski. - Byliśmy razem i tego dokładnie oczekują nasi wyborcy - dodał.