Spadek poparcia niemal wszystkich partii. Nowy sondaż IBRiS

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Polska

PiS w styczniowym sondażu IBRiS traci najwięcej w stosunku do badania grudniowego - 4,5 pkt proc. Ale powodów do zadowolenia nie ma też większość pozostałych partii: spadło poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL. Pozycję obroniły Polska 2050 (plus 0,4 pkt proc.) i Konfederacja (wzrost o 1,4 pkt proc.) - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Prawo i Sprawiedliwość jest liderem styczniowego sondażu poparcia dla partii politycznych / Piotr Molecki / East News