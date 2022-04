Sondaż wyborczy: Rośnie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy

W dniach 25-28 marca 2022 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna kolejne badanie preferencji politycznych Polaków.

Gdyby wybory miały odbyć się w najbliższą niedzielę, to najwięcej głosów zdobyłaby Zjednoczona Prawica, na którą zagłosowałoby 33,6 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 2,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniej fali badania.



Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło do 24,2 proc. (spadek o 1,6 pkt proc.), a Polska 2050 Szymona Hołowni odnotowała wzrost o 1,4 pkt proc. do 11,8 proc.

W parlamencie znalazłaby się Konfederacja z poparciem 8 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.) oraz Lewica, która uzyskałaby 6,4 proc. głosów (spadek o 1,8 pkt proc.).

Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego.



9,6 proc. badanych nie zdecydowało, na kogo oddać swój głos. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 62 proc.

Zdjęcie Wyniki sondażu wyborczego przeprowadzonego przez Research Partner / Research Partner / materiały prasowe

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 25-28.03.2022, na ogólnopolskiej próbie 1056 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.