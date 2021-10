Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, 34,3 proc. respondentów oddałoby swój głos na Zjednoczoną Prawicę (PiS i Solidarna Polska), 21,6 proc. na Koalicję Obywatelską, 10,5 proc. na Polskę 2050 Szymona Hołowni, a 8,4 proc. na Konfederację - wynika z sondażu IBRIS dla "Wydarzeń" Polsatu. W Sejmie znalazłaby się również Lewica z 8 proc. poparciem oraz PSL-Koalicja Polska z wynikiem 5,4 proc.

Rekordowo dużo respondentów wskazało że nie wie, na kogo by zagłosowało (11,7 proc.) To niemal o 2 p.p. więcej niż w podobnym sondażu miesiąc temu.

Czołowe partie tracą

Zarówno Zjednoczona Prawica, jak i Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050 tracą wobec sondażu zrealizowanego dla "Wydarzeń" 7 września. Wówczas obóz rządzący mógł liczyć na poparcie na poziomie 36,5 proc. Koalicja Obywatelska 23 proc, a ugrupowanie Szymona Hołowni - 11,3 proc.

Najwięcej w ciągu ostatniego miesiąca zyskało PSL, poprawiając wynik o 2,5 p.p. wobec września oraz Konfederacja o 0,8 p.p.

Wspólna lista opozycji

Polacy zostali również zapytani o swoje preferencje w sytuacji, gdyby opozycja zdecydowała się na wystawienie wspólnej listy (Koalicja Obywatelska, Polska 2050 Szymona Hołowni, Lewica, Porozumienie, PSL). Chęć oddania głosu na połączone siły opozycji zadeklarowało 41,3 proc. Na Zjednoczoną Prawicę 36,4 proc. Przy tym układzie list swój głos na Konfederację oddałoby 9,8 proc. respondentów. Do 12,5 proc. wzrosła liczba osób, które nie wiedzą, gdzie postawiłyby krzyżyk, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę.

Gdyby tylko mniejsza część opozycji zdecydowała się połączyć siły, wynik wyglądałby zupełnie inaczej. Na Zjednoczoną Prawice swój głos oddałoby 36,4 proc. respondentów. Blok Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mógłby liczyć na 25,8 proc. głosów. Blok: Polska 2050, Porozumienie, PSL na 14 proc. Konfederacja w tym wariancie uzyskałaby wynik 8,6 proc. 15,2 proc badanych nie wie, jaką decyzję podjęłoby przy urnie wyborczej. Oznacza to, że część osób gotowych oddać głos na wspólną listę opozycji, przy takim wariancie nie jest pewna swoich decyzji.

Kto pójdzie na wybory?

Gdyby głosowanie odbyło się w tym tygodniu, gotowość pójścia do urn zapowiedziało 55 proc. pytanych. Niechętnych do udziału w głosowaniu jest 35 proc. wyborów. Odpowiedź "nie wiem" wskazało aż 10 proc. respondentów, co stanowi znaczący wzrost wobec 2,6 proc. takich odpowiedzi w ostatnim sondażu.

