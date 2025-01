"Napływa do nas chłodniejsza masa powietrza arktycznego, wyraźnego ochłodzenia spodziewamy się jutro [w piątek - red.], a także w weekend. Od niedzieli, poniedziałku znowu zrobi się znacznie cieplej i na zachodzie kraju zobaczymy na termometrach nawet około 10 st. C" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku.

Zima zaatakuje w piątek

Według najnowszych prognoz IMGW już w piątek w wielu miejscach kraju pojawią się przelotne opady śniegu, które będą się utrzymywać również w weekend. Poniższa animacja prezentuje prognozowany przebieg opadów w naszym kraju w ciągu najbliższych 48 godzin:

Jak podają synoptycy, z najsilniejszymi opadami śniegu trzeba się liczyć przede wszystkim na północnym wschodzie i południu Polski. Tam przyrost pokrywy śnieżnej może sięgać około 5 centymetrów. Tyle samo śniegu może lokalnie spaść na Pomorzu. W piątek na Wybrzeżu mogą też występować burze.

Zrobi się zimno: od -1 do -2 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich Karpat będzie około -3 stopni. Wciąż będzie też bardzo mocno wiało, przez co temperatura odczuwalna może być niższa.

Na Wybrzeżu porywy będą osiągać do 90 km/h, a wysoko w Sudetach do 100 km/h, zaś w Karpatach do 70 km/h. Wysoko w górach i lokalnie na północy wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w weekend znów zimowa

Noc z piątku na sobotę będzie bardzo mroźna, z temperaturami od -6 do -3 stopni. Jeszcze zimniej będzie na terenach podgórskich: od -7 do nawet -11 stopni Celsjusza. Tylko nad samym morzem będzie około zera. Cały czas będzie wiać silny wiatr nad morzem i w górach, z porywami do 65 km/h (na północy) oraz do 70 km/h i 100 km/h (odpowiednio: w Karpatach i Sudetach).

Sobota i niedziela oznaczają kontynuację zimowej aury, z przelotnymi opadami śniegu w wielu miejscach. Śnieg się utrzyma, ponieważ cały czas będzie bardzo zimno.

W pierwszej połowie weekendu w ciągu dnia będzie od -2 do 1 st. C, a na terenach podgórskich od -5 do -3 stopni. Niedziela będzie nieco cieplejsza: od -1 do 1 stopnia w większości kraju, a na obszarach podgórskich około -3 st. C.

W weekend wiatr zacznie słabnąć i o ile w sobotę na Wybrzeżu porywy osiągną prędkość do 65 km/h. W niedzielę taką prędkość osiągną porywy w Sudetach, zaś na terenach podgórskich Karpat będzie wiało do 85 km/h.

Wraz z nowym tygodniem nastanie wyraźne ocieplenie. W poniedziałek temperatury będą już wszędzie dodatnie i wyniosą od 2-5 stopni na wschodzie do nawet 7-10 stopni Celsjusza na zachodzie. Tego dnia możemy się już spodziewać deszczu, choć w nocy na północnym wschodzie i wschodzie może jeszcze padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie mogą to być opady marznące powodujące gołoledź.

