Załamanie pogody już trwa. Potem będzie tylko gorzej

Wichury rozgościły się w Polsce i mocno wieje od samego rana. Podmuchy mogą osiągać prędkość do 85 km/h. To jednak nic w porównaniu z tym, co będzie się działo wysoko w górach. Tam możliwe będą porywy dochodzące do nawet 140 km/h. Pojawią się jednak również kolejne zagrożenia, takie jak burze na Wybrzeżu oraz ochłodzenie na północy kraju, przez które na niektórych drogach i chodnikach może się zrobić ślisko i niebezpiecznie. Sprawdź prognozę pogody na czwartek.