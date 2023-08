Jak wynika z komunikatu policji, do zdarzenia doszło około godziny 16. Na miejsce wypadku wysłani zostali policjanci oraz strażacy i ratownicy medyczni .

Na miejscu okazało się, że osobowe renault z nieznanych przyczyn, na prostym odcinku drogi, zjechało do na pobocze i z ogromną siłą uderzyło czołowo w przydrożne drzewo . W samochodzie znajdowali się 61-letni kierowca i 67-letnia pasażerka, obydwoje byli mieszkańcami Wrocławia.

Funkcjonariusze rozpoczęli śledztwo

Droga na której doszło do wypadku nie jest ruchliwa. To wąska ulica, której nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia.