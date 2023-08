Dramat nad Odrą. Wypadł z kajaka i zaczął sinieć

Dramatyczne zdarzenie nad Odrą. Dwóch mężczyzn płynęło kajakiem, kiedy nagle wpadli do wody. Kiedy jeden z nich próbował wejść do łódki, zrobił się siny. Po wyciągnięciu na brzeg przystąpiono do akcji ratunkowej, jednak życia 60-latka nie udało się uratować. Dolnośląski WOPR podaje, że mężczyźni wypadli z kajaka przez żyłki wędkarzy.