Wcześniej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba informował, że do końca czerwca planowane jest uzyskanie opinii lekarskiej w oparciu o całokształt dokumentacji medycznej i o badania sekcyjne.

Śmierć polskiego żołnierza. Możliwa zmiana kwalifikacji czynu

Informacja o zajściu na granicy polsko-białoruskiej dotarła do mediów we wtorek 28 maja. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek przekazał, że żołnierz został ranny podczas "próby powstrzymania przekraczających granicę" migrantów. Do incydentu doszło na odcinku w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie).