Śmierć czterolatki w Zagórzanach. Śledczy chcą aresztu dla matki

Jak dodał, kobieta przebywa w miejscowym szpitalu pod nadzorem policjantów. Do tej placówki we wtorek udał się prokurator, aby wykonać czynności procesowe z zatrzymaną. - Czy one dojdą do skutku, to już zależy od decyzji lekarzy - dodał.