Zabójstwo Pauliny D. z Łodzi. Sąd apelacyjny ponownie rozpatrzy sprawę

Ciało ofiary odnaleziono sześć dni później. Głównym podejrzanym w tej sprawie był obywatel Gruzji Mamuka K. , który w tym czasie wyjechał do Ukrainy . Za Mamuką K. wydano międzynarodowy list gończy . Zatrzymano go na początku listopada 2018 r. na ulicy w Kijowie , a w czerwcu 2019 r. - po postępowaniu ekstradycyjnym - mężczyzna został przewieziony do Polski. Sprawę zbrodni, zatrzymania i ekstradycji szeroko relacjonowały polskie media.

Do ich apelacji przychylił się Sąd Apelacyjny w Łodzi, który we wrześniu 2023 roku zaostrzył wymierzoną mężczyźnie karę do dożywocia. Jak jednak w środę uznał SN - rozpatrując kasację obrony - zmiana wyroku I instancji w zakresie wymiaru kary była możliwa, ale powinna zostać "rzetelnie" umotywowana, czego sąd nie dokonał. SN zastrzegł jednak, że nie przesądza wymiaru kary, jaka przy ponownym rozpoznaniu sprawy zostanie wymierzona, ponieważ analiza konkretnych okoliczności i przesłanek to właśnie zadanie sądu apelacyjnego.