Śmierć Anastazji na wyspie Kos. Zapadł wyrok

Z doniesień greckich mediów wynikało, że Polka przed zaginięciem miała skontaktować się przez komórkę ze swoim chłopakiem, który również mieszkał na wyspie. Po 22:30 Anastazja miała do niego zadzwonić i powiedzieć, że jest pijana, a któryś z napotkanych mężczyzn odwiezie ją do pokoju hotelowego na motocyklu.

Wyrok ws. śmierci 27-letniej Anastazji

Banglijczykowi postawiono trzy zarzuty - gwałtu, porwania i zabójstwa, jednak nie przyznał się on do winy. Według greckich śledczych działał sam. Po przeszukaniu jego mieszkania okazało się, że 33-latek posiadał bilet do Włoch. Według policji planował uciec z kraju, ponieważ zakupu dokonał wkrótce po zaginięciu Polki.