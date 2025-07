Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła czynności i skierowała materiały do IPN w celu przeprowadzenia śledztwa.

W reakcji na wypowiedź europosła Anna Maria Żukowska zgłosiła sprawę do prokuratury, zarzucając mu zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim.

W czwartek Grzegorz Braun udzielił wywiadu dla Radia Wnet. - Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to fejk - mówił europoseł.