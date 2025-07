- Braun nie jest pierwszy i nie jest ostatni... To jest hańba - powiedział. Zdaniem premiera należy "zrobić wszystko, by Polska nie kojarzyła się z takimi ludźmi, z takimi działaniami".

Grzegorz Braun wypowiedział się na temat Auschwitz. Premier z apelem do polityków

Donald Tusk podkreślił, że ma "gorący apel do wszystkich, bez wyjątku, niezależnie od poglądów politycznych".

- Zwracam się do prezydenta Dudy, do prezesa Kaczyńskiego, żeby oni nie kokietowali, nie współgrali z paskudną atmosferą, którą wytwarzają ludzie typu Braun, Bąkiewicz czy inni gracze polityczni. Każdy, kto ma gotowość mówienia, że jest polskim patriotą, musi pokazać dobrą twarz polskiego patriotyzmu. Nie może być akceptacji czy gry politycznej wokół tych spraw, bo będziemy się wstydzić do końca życia, że wokół nas ludzie, którzy robią takie rzeczy - mówił premier Donald Tusk.