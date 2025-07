- My sobie tego nie życzyliśmy. Lepiej żyć w zgodzie z sąsiadami, ale jeśli sąsiad napada na innego, który jest z nami blisko, to ma swoje konsekwencje. Jeśli Rosja szpieguje, podpala, grozi nam - w tym bronią atomową - to Rosja zdecydowała się, że jest wrogiem Zachodu - stwierdził.

Szef polskiej dyplomacji został także zapytany o wypowiedzi Grzegorza Brauna i wyraził nadzieję, że odpowie on za nie. Europoseł w rozmowie z Radiem Wnet stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to fejk".

- To jest robota wrogów Polski. Za każdym razem, jak Rosja potrzebowała Polsce zaszkodzić, to robiła tutaj jakąś antysemicką hecę. Gdyby Braun był rosyjskim agentem, to nie mógłby lepiej wykonywać swojego zadania - dodał Radosław Sikorski, podkreślając, że "to rujnuje wizerunek naszego kraju za granicą".