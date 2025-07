Europoseł Grzegorz Braun w rozmowie z Radiem Wnet stwierdził, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to fejk".

W reakcji na jego słowa Muzeum Auschwitz w mediach społecznościowych oświadczyło: "Zaprzeczanie Holokaustowi jest zbudowaną na kłamstwie i nienawiści antysemicką teorią spiskową".

Instytucja dodała, że takim "strategiom manipulacji negacjonistów" poświęciła specjalne lekcje online oraz podcast.

"Haniebne słowa". Dyrektor Muzeum Auschwitz o wypowiedzi Brauna

Specjalne oświadczenie w sprawie wydał także dyrektor Muzeum Piotr Cywiński.

"Skandaliczna i zakłamana wypowiedź europosła Grzegorza Brauna, w której zaprzecza on istnieniu komór gazowych w obozie Auschwitz, to nie tylko akt negacjonizmu - przestępstwa ściganego w świetle polskiego prawa. To także akt znieważenia pamięci ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady oraz wyraz pogardy dla ocalałych i ich rodzin" - czytamy.

Dyrektor Muzeum przypomniał, że w komorach gazowych mordowani byli przede wszystkim Żydzi, ale były też narzędziem do uśmiercania różnych grup więźniów.

"Wypowiedź Grzegorza Brauna stanowi jawne zanegowanie prawdy historycznej i wprowadzenia do debaty publicznej manipulacji opartej na antysemityzmie, fałszu i nienawiści" - stwierdził Cywiński, określając słowa europosła jako "haniebne".

Skandaliczne słowa Brauna. "To pomówienie, które godzi w reputację naszej instytucji"

"Stanowczo odrzucamy absurdalne twierdzenia, jakoby Muzeum Auschwitz-Birkenau 'uniemożliwiało badania' czy też 'oferowało przekaz pseudohistoryczny, który nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego" - czytamy w dokumencie.

"To pomówienie, które godzi w reputację naszej instytucji oraz całego grona osób badających historię Auschwitz" - dodał Cywiński i zapowiedział, że w związku z wypowiedzią zostanie złożony pozew do sądu o zniesławienie.

"Podkreślamy z całą mocą: negowanie faktu istnienia komór gazowych jest nie tylko przejawem antysemityzmu i ideologii nienawiści - w Polsce jest również przestępstwem. W tej kwestii zostanie niezwłocznie skierowane zawiadomienie do prokuratury" - poinformował Cywiński.

Dyrektor zaapelował również do mediów, by solidarnie unikały "dopuszczania go (brauna-red.) do wywiadów, rozmów i audycji".

Cywiński podkreślił, że "słowa Grzegorza Brauna to nie 'polityczna prowokacja', ale świadome kłamstwo i akt ideologicznej, antysemickiej nienawiści. Nie mogą one pozostać bez stanowczej reakcji państwa oraz wszystkich ludzi przyzwoitych - dla których pamięć o Auschwitz ma szczególne znaczenie" - dodał.

Ambasada Izraela reaguje. "Niebezpieczne stwierdzenia"

Głos w sprawie zabrała również Ambasada Izraela w Polsce, która zdecydowanie potępiła słowa europosła.

"Te niebezpieczne stwierdzenia są nie tylko nieprawdziwe, ale także wzmacniają kampanie nienawiści, negowanie Holokaustu i stanowią obrazę pamięci milionów ofiar" - czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie wydał też Instytut Pamięci Narodowej. "Takie twierdzenia godzą w pamięć o Ofiarach Holocaustu" - przekazano w oświadczeniu, potępiając słowa lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Skandaliczne słowa Grzegorza Brauna. Burza w sieci

Na komentarz Brauna odpowiedzieli też politycy w tym m.in. wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

"Miejsce tej antysemickiej kanalii powinno być w więzieniu, a nie w ogólnopolskich mediach" - stwierdziła w mediach społecznościowych.

Posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. wypowiedzi Bruana.

"Nie ma w Polsce miejsca na zaprzeczanie istnieniu Obozu Zagłady Auschwitz oraz zbrodniom, których tam dokonali niemieccy okupanci" - przekazała.

Była premier Beata Szydło podkreśliła, że "polityk negujący Auschwitz, neguje ludobójstwo dokonane przez Niemców zarówno na Żydach, jak i Polakach". "Komu to służy?" - dopytywała.

Na słowa Brauna zareagował również poseł KO Bogusław Wołoszański. "Grzegorz Braun w Radiu Wnet zanegował Holokaust. Prowadzący przerwał program. Zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim jest karalne" - napisał.

"Z tym człowiekiem chce współpracować PiS, ten człowiek do niedawna był częścią Konfederacji. Obrzydliwość" - stwierdził z kolei Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Głos w sprawie zabrał także publicysta Interii Przemysław Szubartowicz. "Jak PiS może myśleć o sojuszu z tym negacjonistą Zagłady? Jarosław Kaczyński powinien to natychmiast bezwzględnie przeciąć" - stwierdził.

Skandaliczne słowa Grzegorza Brauna. Prowadzący przerwał wywiad

Do swoich słów w radiu Grzegorz Braun odniósł się jeszcze w mediach społecznościowych.

"Ciekawe, czy znajdzie się dziennikarz chętny, by ten przerwany przez ⁦⁦Łukasza Jankowskiego w Radio Wnet wywiad dokończyć? Służę faktami, które dowodnie wykazują ahistoryczność i nienaukowość istotnych elementów hagady Holokaustu. Kto pyta, nie błądzi" - napisał eurodeputowany.

Podczas wywiadu po skandalicznych słowach o Auschwitz prowadzący próbował jeszcze wysłuchać dalszej argumentacji polityka.

- Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenauoferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt. Mamy źródłową książkę Ariela Toaffa "Krwawe Paschy", na temat mordu rytualnego, natomiast badania w Auschwitz-Birkenau, badania właśnie owych komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau - tłumaczył Braun.

Po tym dziennikarz stwierdził, że "są pewne granice" i zakończył wywiad.

Będzie nowa partia? Petru w "Graffiti": Wręcz mnie namawiają Polsat News Polsat News