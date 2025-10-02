- Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Są takie kraje jak Iran, Białoruś, Rosja, które po prostu biorą obywateli państw zachodnich za zakładników. I powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje: nie mam zakładników na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w Porcie Gdańsk.

Nad ranem statki z pomocą humanitarną międzynarodowej flotylli Sumud zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę wojenną mniej niż 80 mil morskich (148 km) od Strefy Gazy. Na pokładzie znajdowali się także polscy obywatele. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał wcześniej Polskiej Agencji Prasowej, że są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał.

Sikorski napomniał również, że kolejnym problemem jest "zbyt duża łatwość" uzyskiwania polskiej bandery dla niektórych małych jednostek, co - jak wskazał minister - mogło wynikać z decyzji poprzedniego rządu.

- Natomiast służba konsularna ratuje i pomaga Polakom w tarapatach - podkreślił.

- Dziękuję za wypowiedź rzecznika pana prezydenta. Rozumiem, że oznacza to życzliwość, gdyby powstał projekt ustawy, który w sytuacjach gdy nasi obywatele łamią te zakazy, mogliby być obciążani kosztami ewentualnych ewakuacji - powiedział szef resortu spraw zagranicznych.

Jeden z dziennikarzy zapytał Radosława Sikorskiego, czy potwierdza doniesienia "Rzeczpospolitej", według których Niemcy zaproponowali Polsce poparcie dla kandydatury Szymona Hołowni na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców w zamian za zatrzymanie i wydanie Niemcom Wołodymyra Ż.

- Ja bardzo lubię teorie spiskowe, ale na tą bym nie wpadł. (...) nic takiego nie miało miejsca - odpowiedział minister.

Sikorski został również zapytany o komentarz do ustaleń "Gazety Wyborczej" dotyczących aktywności rosyjskiego GRU (Główny Zarząd Wywiadowczy) w Polsce. Jednym z planowanych działań miał być akt terroru.

- Tu nie mam jeszcze uprzywilejowanej wiedzy - odpowiedział, jednocześnie przypominając o finansowanych przez GRU próby ataku na fabrykę farb we Wrocławiu oraz centrum handlowe Marywilska, który - jak powiedział Sikorski - "niestety się udał". W odpowiedzi na te ataki minister spraw zagranicznych podjął decyzję o zamknięciu rosyjskich konsulatów w Poznaniu i Krakowie.

- Jeśli by się potwierdziło, że Rosja nie zaprzestała tej formy wojny hybrydowej przeciwko Polsce i Zachodowi, no to będę podejmował dalsze decyzje - dodał.

Radosław Sikorski został również zapytany, jak Polska przygotuje się na ewentualne rosyjskie operacje pod fałszywą flagą wymierzone w polską infrastrukturę krytyczną.

- Przypomnijmy, że tuż przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę Rosja przygotowywała prowokacje wzorowane na słynnej prowokacji gliwickiej. Dzięki strategicznemu użyciu informacji wywiadowczych Stany Zjednoczone - i tu naprawdę chapeau bas wobec naszego sojusznika - uprzedzały o możliwości takich operacji, co w dużej mierze im zapobiegło. Było to działanie niezwykle odważne ze strony służb specjalnych, które zazwyczaj unikają ryzyka kompromitacji źródeł. Zatem absolutnie nie można wykluczyć podobnych działań - odpowiedział.

Na koniec konferencji minister spraw zagranicznych zaapelował do opinii publicznej i mediów o najwyższą czujność oraz "nie poddawanie się dezinformacji".

- Warto zauważyć, że np. akcja wysyłania dronów nad Polskę była synchronizowana z olbrzymią akcją dezinformacyjną. Proszę prześledzić, kto brał udział lub dawał się nabrać na tę dezinformację - na przykład, którzy politycy sugerowali, że być może były to drony ukraińskie. Rosja sama coś robi, a następnie obwinia ofiarę swojej agresji - mówił.

- Rzetelność mediów i dociekliwość dziennikarska są kluczowe, aby nasze społeczeństwo nie uległo tej próbie zohydzenia dzielnie walczącej Ukrainy przy pomocy rosyjskich prowokacji i operacji służb specjalnych - apelował.

