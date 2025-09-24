Bliski Wschód
Bliski Wschód

Płyną z pomocą do Strefy Gazy, alarmują o ataku dronów. Wśród nich Polacy

Aneta Wasilewska

Aneta Wasilewska

Humanitarna flotylla płynąca do Strefy Gazy została zaatakowana przez drony - informują aktywiści. "Zaatakowanych zostało wiele jednostek floty, w tym łodzie płynące pod polską banderą oraz te, w których skład załogi wchodzą członkowie polskiej delegacji" - podaje Global Movement To Gaza Poland. - Przewozimy tylko pomoc humanitarną. Nie mamy broni. Nie stanowimy dla nikogo zagrożenia - wskazywała niemiecka działaczka.

Statki humanitarnej flotylli zmierzające do Strefy Gazy zostały zaatakowane przez drony
Statki humanitarnej flotylli zmierzające do Strefy Gazy zostały zaatakowane przez dronyNICCOLO CELESTIAFP

"Wiele dronów, zrzucone niezidentyfikowane obiekty, zakłócona komunikacja i eksplozje słyszane z kilku łodzi - przekazała w komunikacie Globalna Flotylla Sumud. "Jesteśmy świadkami operacji psychologicznych, ale nie damy się zastraszyć" - dodano.

Jak zwraca uwagę agencja AFP, w komunikacie nie powiadomiono, czy ktoś został ranny.

Strefa Gazy. Zaatakowano statki z pomocą humanitarną. "Nie mamy broni"

Niemiecka działaczka na rzecz Praw Człowieka i członek flotylli Yasemin Acar przekazała w filmie, opublikowanym na Instagramie, że zaatakowano pięć statków. - Przewozimy tylko pomoc humanitarną. Nie mamy broni. Nie stanowimy dla nikogo zagrożenia. To Izrael zabija tysiące ludzi i zagładza całą populację - mówiła.

We wcześniejszym nagraniu Acar powiedziała, że aktywiści "zauważyli od 15 do 16 dronów", a ich radia zostały zablokowane.

"W ostatnich dniach przed dotarciem do Gazy, Globalna Flotylla Sumud doświadcza alarmująco niebezpiecznych eskalacji, przy czym wiele statków zgłasza celowe eksplozje i zrzuty niezidentyfikowanych obiektów na lub w pobliżu łodzi, powodujące poważne zniszczenia i zakłócenia w komunikacji" - podano w komunikacie Global Movement To Gaza Poland.

"Dzieje się to na tyle trwającej kampanii zastraszania i dezinformacji prowadzonej przez Izrael, mającej na celu zdyskredytowanie i narażenie na niebezpieczeństwo ponad 500 nieuzbrojonych cywilów na pokładzie flotylli, którzy próbują dostarczyć żywność i pomoc medyczną do Gazy, aby pomóc zakończyć nielegalną blokadę Izraela" - dodano.

Zobacz również:

Przedstawiciel Izraela przy ONZ Danny Danon
Bliski Wschód

Działania światowych przywódców nazwał "teatrem". Izrael nie odpuszcza

Aneta Wasilewska
Aneta Wasilewska

    Polska grupa Global Movement to Gaza powiadomiła, że "zaatakowanych zostało wiele jednostek floty, w tym łodzie płynące pod polską banderą oraz te, w których skład załogi wchodzą członkowie polskiej delegacji".

    Płyną dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Ataki na flotyllę w Tunezji

    Humanitarna flotylla Sumud wypłynęła z Barcelony na początku miesiąca w celu przełamania izraelskiej blokady i dostarczenia pomocy humanitarnej na terenie Strefy Gazy. Flotylla liczy 51 statków, z których większość znajduje się obecnie u wybrzeży greckiej wyspy Kreta. W grupie, która zamierza dotrzeć do Strefy Gazy znajduje się m.in. szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

    Agencja AFP podaje, że flotylla była już celem "dwóch podejrzanych ataków dronowych" w TunezjiTunezyjska Gwardia Narodowa zaprzeczyła, by ostrzelała jeden ze statków

    Izrael nie zamierza wpuścić aktywistów, oskarżenia o pomoc Hamasowi

    W poniedziałek władze Izraela przekazały, że nie pozwolą, by łodzie dotarły do Strefy Gazy. "To grupa zorganizowana przez Hamas i służąca Hamasowi" - przekazywało izraelskie MSZ.

    "Jeśli uczestnicy flotylli rzeczywiście pragną dostarczyć pomoc humanitarną, a nie służyć Hamasowi, Izrael wzywa statki do zacumowania w porcie w Aszkelonie i rozładowania tam pomocy, skąd zostanie ona niezwłocznie i w skoordynowany sposób przekazana do Strefy Gazy" - zaznaczono.

    Dwie wcześniejsze próby dostania się do Strefy Gazy drogą morską - w czerwcu i lipcu - zostały zablokowane.

    Konflikt na Bliskim Wschodzie. Izraelska inwazja w Strefie Gazy

    W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód. Na początku marca Izrael zablokował Strefę Gazy i przez trzy miesiące nie dopuszczał do regionu żadnych dostaw. W ubiegłym tygodniu Izrael rozpoczął inwazję na Gazę, nakazując ucieczkę mieszkańcom miasta.

    Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Ludobójstwa na początku września oświadczyło, że Izrael popełnia ludobójstwo w Strefie Gazy. "Izrael dopuszcza się systematycznych i powszechnych zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i ludobójstwa, w tym celowych i prowadzonych na oślep ataków na ludność i obiekty cywilne, m.in. na szpitale, budynki mieszkalne i komercyjne" - wskazano.

    Według najnowszych informacji Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy podczas dwuletniej operacji Izraela zabitych zostało ponad 65 tys. Palestyńczyków, w większości ludności cywilnej. Izrael uznaje, że działanie w Strefie Gazy to odwet za zamach Hamasu w październiku 2023 roku, w którym zginęło około 1,2 tys. osób, a ponad 250 zostało porwanych.

    Zobacz również:

    Izraelskie czołgi docierają do serca Strefy Gazy (zdj. ilustracyjne)
    Bliski Wschód

    Izraelskie czołgi w sercu Gazy. Pogłębia się katastrofa humanitarna

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła

    Źródło: AFP, Reuters, Interia, PAP

    Lewica chce nocnej prohibicji w całej Polsce. Minister sportu w ''Graffiti'': To dobry, słuszny kierunekPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze