"Wiele dronów, zrzucone niezidentyfikowane obiekty, zakłócona komunikacja i eksplozje słyszane z kilku łodzi - przekazała w komunikacie Globalna Flotylla Sumud. "Jesteśmy świadkami operacji psychologicznych, ale nie damy się zastraszyć" - dodano.

Jak zwraca uwagę agencja AFP, w komunikacie nie powiadomiono, czy ktoś został ranny.

Strefa Gazy. Zaatakowano statki z pomocą humanitarną. "Nie mamy broni"

Niemiecka działaczka na rzecz Praw Człowieka i członek flotylli Yasemin Acar przekazała w filmie, opublikowanym na Instagramie, że zaatakowano pięć statków. - Przewozimy tylko pomoc humanitarną. Nie mamy broni. Nie stanowimy dla nikogo zagrożenia. To Izrael zabija tysiące ludzi i zagładza całą populację - mówiła.

We wcześniejszym nagraniu Acar powiedziała, że aktywiści "zauważyli od 15 do 16 dronów", a ich radia zostały zablokowane.

"W ostatnich dniach przed dotarciem do Gazy, Globalna Flotylla Sumud doświadcza alarmująco niebezpiecznych eskalacji, przy czym wiele statków zgłasza celowe eksplozje i zrzuty niezidentyfikowanych obiektów na lub w pobliżu łodzi, powodujące poważne zniszczenia i zakłócenia w komunikacji" - podano w komunikacie Global Movement To Gaza Poland.

"Dzieje się to na tyle trwającej kampanii zastraszania i dezinformacji prowadzonej przez Izrael, mającej na celu zdyskredytowanie i narażenie na niebezpieczeństwo ponad 500 nieuzbrojonych cywilów na pokładzie flotylli, którzy próbują dostarczyć żywność i pomoc medyczną do Gazy, aby pomóc zakończyć nielegalną blokadę Izraela" - dodano.

Polska grupa Global Movement to Gaza powiadomiła, że "zaatakowanych zostało wiele jednostek floty, w tym łodzie płynące pod polską banderą oraz te, w których skład załogi wchodzą członkowie polskiej delegacji".

Płyną dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Ataki na flotyllę w Tunezji

Humanitarna flotylla Sumud wypłynęła z Barcelony na początku miesiąca w celu przełamania izraelskiej blokady i dostarczenia pomocy humanitarnej na terenie Strefy Gazy. Flotylla liczy 51 statków, z których większość znajduje się obecnie u wybrzeży greckiej wyspy Kreta. W grupie, która zamierza dotrzeć do Strefy Gazy znajduje się m.in. szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

Agencja AFP podaje, że flotylla była już celem "dwóch podejrzanych ataków dronowych" w Tunezji. Tunezyjska Gwardia Narodowa zaprzeczyła, by ostrzelała jeden ze statków

Izrael nie zamierza wpuścić aktywistów, oskarżenia o pomoc Hamasowi

W poniedziałek władze Izraela przekazały, że nie pozwolą, by łodzie dotarły do Strefy Gazy. "To grupa zorganizowana przez Hamas i służąca Hamasowi" - przekazywało izraelskie MSZ.

"Jeśli uczestnicy flotylli rzeczywiście pragną dostarczyć pomoc humanitarną, a nie służyć Hamasowi, Izrael wzywa statki do zacumowania w porcie w Aszkelonie i rozładowania tam pomocy, skąd zostanie ona niezwłocznie i w skoordynowany sposób przekazana do Strefy Gazy" - zaznaczono.

Dwie wcześniejsze próby dostania się do Strefy Gazy drogą morską - w czerwcu i lipcu - zostały zablokowane.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Izraelska inwazja w Strefie Gazy

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód. Na początku marca Izrael zablokował Strefę Gazy i przez trzy miesiące nie dopuszczał do regionu żadnych dostaw. W ubiegłym tygodniu Izrael rozpoczął inwazję na Gazę, nakazując ucieczkę mieszkańcom miasta.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Ludobójstwa na początku września oświadczyło, że Izrael popełnia ludobójstwo w Strefie Gazy. "Izrael dopuszcza się systematycznych i powszechnych zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i ludobójstwa, w tym celowych i prowadzonych na oślep ataków na ludność i obiekty cywilne, m.in. na szpitale, budynki mieszkalne i komercyjne" - wskazano.

Według najnowszych informacji Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy podczas dwuletniej operacji Izraela zabitych zostało ponad 65 tys. Palestyńczyków, w większości ludności cywilnej. Izrael uznaje, że działanie w Strefie Gazy to odwet za zamach Hamasu w październiku 2023 roku, w którym zginęło około 1,2 tys. osób, a ponad 250 zostało porwanych.

Źródło: AFP, Reuters, Interia, PAP

