Ingerencje w przestrzeń NATO. Budujmy Kopułę Chrobrego

Jarosław Kuisz

Jarosław Kuisz

Rosja testuje granice najpotężniejszego sojuszu wojskowego świata. Bezczelnie, konsekwentnie, bezkarnie. Czas, aby Polacy zjednoczyli się dokoła budowania własnej żelaznej kopuły - Kopuły Chrobrego.

Rosja testuje granice NATO. Odpowiedź powinna być stanowcza
Rosja testuje granice NATO. Odpowiedź powinna być stanowczaPUSTE

Aż 12 minut. Tak długo trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 bez zgody przebywały w granicach powietrznych NATO. Po incydencie władze Estonii zażądały zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przy okazji Tallin przypominał, że w tym roku Moskwa aż cztery razy naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii.

Wicepremier i szef naszego MSZ udał się zatem na radę ONZ. I tam wypowiedział pod adresem Rosji Putina słowa, które odbiły się szerokim echem: "Gdyby kolejne obiekty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną - celowo czy omyłkowo - i zostałyby zestrzelone, a ich szczątki spadły na terytorium NATO, nie przychodźcie do nas o to skamleć. Zostaliście ostrzeżeni".

Zaledwie kilka dni temu rosyjskie drony przekroczyły granice Polski i Rumunii, o czym było głośno na całym świecie. Inne, tajemnicze drony pojawiły się w okolicy lotnisk w Oslo i Kopenhadze, co sparaliżowało tam ruch lotniczy. Nie jest przesadą powiedzieć, że obywatele państw NATO nie są w jakiś szczególny sposób przygotowani rosyjskie prowokacje.

Zobacz również:

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i premier Polski Donald Tusk
Polska

Artykuł 4., ale co dalej? Polska chce uzyskać od NATO dwie ważne rzeczy

Łukasz Rogojsz
Łukasz Rogojsz

    W obliczu taniej, ale niebezpiecznej propagandy rosyjskiej w Internecie, niestety, ludzie przyzwyczaili się wzruszać ramionami. Jeśli jakoś odpowiada im przekonaniom, są nawet w stanie machnąć ręką na źródło, z którego prowokacji pochodzi. Rządy demokratyczne w zasadzie są beznadziejnie bezradne.

    Obok działań cyfrowych podejmowane są teraz działania jak najbardziej realne, które mają na celu sprawdzić gotowość do obrony NATO. Ale także - zastraszyć co bardziej płochliwe społeczeństwa. W niektórych krajach europejskich strach przed wojną z Rosją działa paraliżująco. Traumy zimnej wojny, obawy przed konfliktem jądrowym, które Polacy raczej spychają na drugi plan, w innych krajach - poczynając od Niemiec - są o wiele silniejsze.

    Semantyczna niezgoda

    Właśnie dlatego to z Polski, Rumunii czy Estonii wypływają wezwania do działań stanowczych. To my podejmujemy ryzyko w imię zasady, że Moskwa rozumie tylko argumenty siły. Wciąż nie jest to podzielany punkt widzenia. Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że nie podziela go Waszyngton.

    Hamletyzowanie Donalda Trumpa w sprawie 19 rosyjskich dronów w Polsce należy zanotować DUŻYMI LITERAMI, zamiast udawać, że nic się nie stało i Donald Trump w przyszłości będzie działać w zgodzie z polską racją stanu. Naiwność w sprawach wojny i pokoju to grzech śmiertelny.

    I tu pojawiają się dwie wątpliwości. Czy realnie potrafimy komunikować się z naszymi partnerami z NATO? Odnoszę wrażenie, że nie. Słowa Sikorskiego świetnie sprawdzają się w polskiej, estońskiej czy ukraińskiej opinii publicznej, uderzają we właściwe struny, ale uszy wielu polityków z państw Zachodu wciąż rażą. Interpretowane są jako eskalowanie konfliktu czy wręcz parcie do wojny z Rosją.

    Zobacz również:

    Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy: Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
    Ukraina - Rosja

    Przerwać impas, zachęcić Trumpa, docisnąć Rosję. Trudne zadanie Zełenskiego

    Łukasz Rogojsz
    Łukasz Rogojsz

      Znów warto podkreślić, że obecna administracja USA nie wypowiada się aż tak zdecydowanie, jak teraz Sikorski. Co więcej, eskalacja ataków na Ukrainę i seria bezczelnych incydentów nastąpiła po szczycie na Alasce. Stamtąd z samochodu Trumpa prezydent Putin posłał światu tajemniczy uśmiech.

      Budujmy Kopułę Chrobrego

      Wreszcie przy okazji naruszeń granic NATO nie można nie wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. Podgrzewanie wewnętrznych sporów pomiędzy MSZ a Pałacem Prezydenckim wydaje się dziecinadą. Brak współpracy przy przelotach do ONZ. Wzajemne połajanki w mediach społecznościowych. Ile razy trzeba powtarzać, że to niemal podawanie się na talerzu wrogom zewnętrznym w czasach wojny na Ukrainie? Czyżby ktoś zapominał, że starożytna maksyma "dziel i rządź" obowiązuje także w XXI wieku?

      My tymczasem powinniśmy zjednoczyć się dokoła polityki bezpieczeństwa. Jakiś czas temu zaproponowałem, abyśmy zaczęli budowanie żelaznej kopuły nad Polską. To będzie długi proces, ale proces, w który zapewne włączyłoby się wielu rodaków, zupełnie niezależnie od politycznych afiliacji. Bezpieczeństwo, troska o życie, zdrowie i mienie nie mają partyjnego koloru.

      Jako że wciąż z nami jest rocznica koronacji pierwszego króla, proponuję nazwać naszą żelazną kopułę: "Kopułą Chrobrego". Nieuważnym politykom przypomnę, że w 1025 roku nie było ani PiS, ani PO, ani Konfederacji. Zatem jest pewna szansa, że przynajmniej w tej kwestii zapędy głupiej polaryzacji uda się powściągnąć. Albo i nie. Niech zatem inicjatywa przejdzie w nasze ręce. Zacznijmy wywierać nacisk na klasę polityczną z każdej strony spektrum - pod hasłem: "cały naród buduje Kopułę Chrobrego". W 2025 roku prowokacje się tylko zaostrzają, 19 dronów, rosyjskie myśliwce… Czy w ogóle mamy inne wyjście?

      Jarosław Kuisz

      Zobacz również:

      Prezes PiS Jarosław Kaczyński
      Felietoniści

      Kaczyński źle definiuje wrogów Polski

      Jarosław Kuisz
      Jarosław Kuisz
      Lewica chce nocnej prohibicji w całej Polsce. Minister sportu w ''Graffiti'': To dobry, słuszny kierunekPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze