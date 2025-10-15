Spis treści: RCB ostrzega przed zatruciem czadem. Są już pierwsze ofiary sezonu Jak rozpoznać zatrucie tlenkiem węgla? Jak chronić się przed czadem? Zadbaj o instalację grzewczą

Tlenek węgla to cichy zabójca - bezwonny, bezbarwny gaz trudny do wykrycia, który może szybko doprowadzić do śmierci. Jak się przed nim chronić? Oto kilka wskazówek.

RCB ostrzega przed zatruciem czadem. Są już pierwsze ofiary sezonu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na platformie X o trzech osobach, które zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. To tragiczny sygnał, że sezon grzewczy dopiero się rozpoczął, a zagrożenie jest już realne.

RCB przypomina, że tlenek węgla to gaz bezbarwny, bezwonny i wyjątkowo niebezpieczny - jego obecności w powietrzu nie da się wykryć bez specjalnych urządzeń. Wystarczy chwilowe zaniedbanie przy piecu lub zatkana wentylacja, by doszło do tragedii.

Jak rozpoznać zatrucie tlenkiem węgla?

Pierwsze objawy zatrucia czadem często są mylące - przypominają grypę lub przemęczenie. To m.in. ból i zawroty głowy, nudności, senność, zaburzenia równowagi i koncentracji.

W kolejnych etapach może dojść do utraty przytomności, drgawek, bólu w klatce piersiowej, a nawet zatrzymania krążenia. Czad działa szybko i podstępnie, dlatego każda minuta ma znaczenie.

Jak chronić się przed czadem? Zadbaj o instalację grzewczą

Wraz z nadejściem chłodów warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie, czy nasz system grzewczy działa bezpiecznie. To niewielki wysiłek, który może uratować życie. RCB apeluje - zadbaj o siebie i swoich bliskich.

Najskuteczniejszą ochroną jest profilaktyka. Przed uruchomieniem ogrzewania warto:

zlecić przegląd instalacji grzewczej i przewodów kominowych,

sprawdzić drożność wentylacji,

zamontować czujnik tlenku węgla w pomieszczeniu z piecem lub kominkiem,

pamiętać, by nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.

Jeśli podejrzewasz, że w domu unosi się czad - natychmiast otwórz okna i drzwi, wyjdź na świeże powietrze, wezwij służby ratunkowe i jeśli to możliwe, odetnij dopływ gazu lub wyłącz piec.

Źródło: gov.pl, x.com/RCB_RP

