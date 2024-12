- W komendzie mamy urwanie głowy. Wszystko z powodu pana Romanowskiego. Ciśnienie, aby go jak najszybciej namierzyć i zatrzymać, jest bardzo duże. Zupełnie inne, niż w przypadku podobnych sytuacji, kiedy mamy do czynienia z "normalnym obywatelem" - przekazał Interii jeden z funkcjonariuszy KGP, który prosi o anonimowość. - Z tego co wiem, to nasze szefostwo jest w stałym kontakcie z ministerstwem. Czuć ciśnienie. Szaleństwo - nawet nie próbuje ukrywać nasz rozmówca.

