- Ja już byłem w programie ze złotym przyciskiem. Zobaczymy, co w tej kwestii się wydarzy. Ja się cieszę się z tych 100 tys. subskrybentów. Ludzie naprawdę interesują się tym, co się dzieje po 15 października - powiedział Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu zwrócił się także do Polaków z apelem o "zaopatrzenie się w popcorn" na wtorkowe posiedzenie, które może potrwać nawet do północy .

- A co do samego przycisku to muszę porozmawiać z Centrum Informacyjnym Sejmu, bo sam nie czuję się kompetentny, aby pisać (prośbę) o ten srebrny przycisk - wskazał.