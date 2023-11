Sejm zajmie się nagłym wnioskiem Konfederacji. "Zaprosiłem premiera"

- Wpłynął dzisiaj przed prezydium wniosek Konfederacji o to, żeby zaprosić do Sejmu pana premiera, aby udzielił informacji wysokiej izbie w sprawie narastającego kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej . Wiecie, że jest tam dramatyczna sytuacja branży transportowej - mówił Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej.

Marszałek Hołownia wskazał, że skierował pismo do Mateusza Morawieckiego i zaprosił go do przedstawienia informacji na posiedzeniu plenarnym w środę, o godz. 15:00.