Sędzia Anna Kalbarczyk wysłała list do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Karnistka prosi o delegowanie jej do orzekania w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, czyli miejsca w którym pracowała przed nominacją do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, otrzymaną od KRS (po nowelizacji z 8 grudnia 2017 roku - red.). Zapowiada, że jest gotowa poddać się weryfikacji lub ponownie wystartować w konkursie.