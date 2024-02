Pilne posiedzenie komisji. Adam Bodnar: W tej sprawie zdania nie zmieniam

Adam Bodnar o sytuacji w mediach publicznych: W tej sprawie zdania nie zmieniam

Minister Bodnar zaczął swoją odpowiedź od kwestii sądownictwa . - W ramach konsultacji społecznych zgłoszono 173 uwagi do projektu rozporządzenia ws. nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych - mówił minister sprawiedliwości, dodając, że część z nich została uwzględniona. - Co do systemu losowego przydziału spraw, tu powinna obowiązywać zasada nemo iudex in causa sua,. Jeżeli strona składa wniosek o sprawdzenie niezależności sędziego, to ten wniosek nie powinien być rozpatrywany przez sędziów, co do których statusu zachodzą podobne wątpliwości - argumentował Adam Bodnar.