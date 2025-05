- W najbliższym czasie polska policja zorganizuje konwój i transport do Polsk i , aby zatrzymany został przekazany do prokuratury. Zrobimy wszystko, by odbyło się szybko - zapewniła.

By mogło do tego dojść, konieczne było ponowne zatrzymanie Sebastiana M. na terenie ZEA. Jeszcze przed tym, jak to się stało, KGP zapewniła, iż niezwłocznie po otrzymaniu informacji o możliwości przeprowadzenia ekstradycji od polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości albo przesłaniu jej do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kanałem Interpolu, zrobi wszystko, by jak najszybciej sprowadzić Sebastiana M. do Polski.