Wypadek na A1. Sąd w Dubaju zadecydował w sprawie Sebastiana M.

"Pirat drogowy, który zbiegł do Dubaju stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości" - przekazał w mediach społecznościowych szef MSZ Radosław Sikorski. Chodzi o Sebastiana M., który pod Łodzią spowodował śmiertelny wypadek po czym uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "Oznacza to koniec sądowego etapu procedury ekstradycyjnej" - poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar.