Ekstradycja Sebastiana M. do Polski. Konieczne jest ponowne zatrzymanie

Aktualnie czekamy na informację przedstawiciela ZEA o zatrzymaniu Sebastiana M. - przekazała we wtorek Komenda Główna Policji, tłumacząc, że to niezbędne do procesu ekstradycji 34-latka. Mężczyzna podejrzany jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Jak przekazała policja, w ZEA nie był on w dyspozycji tamtejszych organów ścigania.