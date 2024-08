Samolot z Polski do USA nagle zawrócił. "Sygnał o potencjalnym zagrożeniu"

Zdarzenie dotyczy rejsu niedzielnego LO11 z Warszawy do Newarku w Stanach Zjednoczonych .

"Po otrzymaniu sygnału o potencjalnym zagrożeniu na pokładzie samolotu wykonującego rejs LO11 z Warszawy do Newarku w Stanach Zjednoczonych, kapitan zgodnie z procedurą podjął decyzję o powrocie na lotnisko w Warszawie " - przekazało nam biuro prasowe LOT .

Samolot PLL LOT z Polski do USA musiał zawrócić

W związku ze zdarzeniem rejs do USA został odwołany . Jak zapowiada LOT, pasażerom zostaną zmienione rezerwacje na inne połączenia.

W sprawie komunikat wydała Policja Warszawska. "Policjanci z Legionowa i OPP zatrzymali osiem osób podejrzewanych o wywołanie fałszywego alarmu bombowego na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do USA. To mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat. Trwają czynności w kierunku artykułu 224 a kk. Pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani" - podano.