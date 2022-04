Rzecznik rządu do Tuska: Proszę wezwać Grodzkiego, by zwołał pilne posiedzenie Senatu

Oprac.: Jolanta Kamińska Polska

Apelujemy o pilne posiedzenie Senatu. Nie ma na co czekać! Proszę wezwać Tomasza Grodzkiego do zwołania Senatu, żeby sankcje mogły obowiązywać - zwrócił się do Donalda Tuska rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślał, że mimo oporu niektórych krajów, trzeba naciskać na UE w sprawie sankcji na Rosję.

Zdjęcie Donald Tusk / Tomasz Gzell / PAP