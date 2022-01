Jarosław Gowin trafił do szpitala pod koniec listopada . Według niepotwierdzonych informacji powodem hospitalizacji była depresja.

Jarosław Gowin spędził w szpitalu dwa tygodnie

24 listopada rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała, że "od kilku dni Jarosław Gowin, w związku z rekomendacjami lekarzy, przebywa w szpitalu". Podkreśliła, że nie jest upoważniona do przekazywania informacji o stanie zdrowia lidera ugrupowania.

Jak podawała Interia, u Jarosława Gowina zdiagnozowano nagłe załamanie nerwowe . - Był inwigilowany, straszyli go, do tego ataki medialne. Nie ma ludzi niezniszczalnych - mówił nam jeden z najbliższych współpracowników polityka. Jak ustaliliśmy, Gowin zgłosił się po pomoc medyczną, bo namówili go do tego koledzy.

Pod koniec grudnia był wicepremier miał opuścić szpital i wrócić do domu. - Jarosław Gowin czuje się dobrze - dowiedział się przed świętami Bożego Narodzenia nieoficjalnie Polsatnews.pl.

Jan Strzeżek: Nikt nie wyobraża sobie Porozumienia Jarosława Gowina bez Jarosława Gowina

Rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia Jan Strzeżek pytany we wtorek, jak czuje się Gowin oraz czy opuścił już szpital, odpowiedział: "Niedługo Jarosław Gowin będzie sam mówił o swoim stanie zdrowia, mogę zdradzić tylko, że czuje się na pewno trochę lepiej".

- Był w szpitalu, musi odpocząć, dajmy mu trochę czasu - dodał polityk.

Pytany, czy Gowin powróci do czynnej polityki, odparł, że "bezapelacyjnie".

- Myślę, że nikt nie wyobraża sobie Porozumienia Jarosława Gowina bez Jarosława Gowina, ale on o swoich planach politycznych i o tym, kiedy wróci będzie już informował osobiście, mam nadzieję, że będzie to niedługo - zapewnił Strzeżek.