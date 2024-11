Od kilku dni mamy do czynienia z pochmurną, nieprzyjemną wersją jesieni, która w wielu miejscach wciąż mocno daje się nam we znaki. Zaczynają się jednak pojawiać przejaśnienia , których w weekend najwięcej będzie na południowym wschodzie kraju - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w sobotę gorsza na północy

W sobotę rano na południowym zachodzie i południu trzeba będzie się liczyć z gęstymi mgłami , które lokalnie mogą ograniczać widzialność do 200 metrów.

Najchłodniej będzie na południowym wschodzie, gdzie w ciągu dnia będzie od 0 do 4 stopni Celsjusza. W większości Polski można się spodziewać temperatur od 5 do 10 stopni.

Zacznie mocniej wiać , szczególnie na Wybrzeżu i w górach. Tam można się spodziewać porywów do 70 km/h, a wysoko w górach do 85 km/h - prognozuje IMGW .

Śnieg i przejaśnienia w niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę padać może na północy i północnym zachodzie. Na południowym wschodzie mogą występować przymrozki do -3 st. C. Oprócz tego wysoko w górach możliwe są bardzo silne podmuchy, dochodzące do 100 km/h.