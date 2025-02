Powiedzenia są mądrością narodu, więc od tego zacznę. Na złodzieju czapka gore. Na panu Bodnarze czapka gore. Podjął on decyzję o odebraniu śledztwa poprzez zawieszenie pana prokuratora Ostrowskiego. Śledztwa, które dotyczy bezpośrednio pana Bodnara i jego przełożonego - premiera Donalda Tuska - mówił Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w Sejmie. Decyzję tę nazwał "skandaliczną". - Można powiedzieć, że to przyznanie się do winy - dodał.